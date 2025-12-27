Haberler

Semih Kılıçsoy'un gol attığı maçta Cagliari, Torino'yu mağlup etti

İtalya 1. Futbol Ligi'nde Cagliari, milli oyuncu Semih Kılıçsoy'un golüyle Torino'yu deplasmanda 2-1 mağlup etti. Maçta Torino öne geçti, ancak Cagliari eşitliği sağladı ve Semih'in golüyle galip gelerek puanını 18'e yükseltti.

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Cagliari, milli oyuncu Semih Kılıçsoy'un gol attığı maçta deplasmanda Torino'yu 2-1 yendi.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 27. dakikada Nikola Vlasic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 45. dakikasında Matteo Prati ile beraberliği yakalayan Cagliari, 66. dakikada Semih Kılıçsoy'un kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Cagliari, puanını 18'e yükseltti. Torino ise 20 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor


