Cagliari Semih Kılıçsoy için harekete geçiyor

Cagliari, Beşiktaş'tan kiraladığı Semih Kılıçsoy için satın alma opsiyonunu masaya yatırmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi, genç futbolcuya güvenini korurken 12 milyon euroluk opsiyon bedelini yeniden görüşmek istiyor.

Serie A ekibi Cagliari, yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Semih Kılıçsoy'un geleceğiyle ilgili somut adımlar atmaya hazırlanıyor. İtalyan kulübünün, genç futbolcu için karar aşamasına geldiği belirtildi.

GÜVEN DEVAM EDİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Cagliari, Semih Kılıçsoy'un ligde ilk golünü geride kalan haftada atmasına rağmen oyuncuya olan güvenini sürdürüyor. 20 yaşındaki futbolcunun beklentilerin aksine zor bir uyum süreci geçirdiği ifade edildi.

UYUM SÜRECİ UZADI

Semih Kılıçsoy'un Cagliari'de adaptasyonunun beklenenden uzun sürmesinde dil problemi ve yaşam tarzına alışma sürecinin etkili olduğu aktarıldı. Bu durumun performansına yansıdığı belirtilirken, teknik ekibin buna rağmen genç oyuncunun potansiyeline inancını kaybetmediği vurgulandı.

FORVET TRANSFERİ SEMİH İLE İLGİLİ DEĞİL

Cagliari'nin ara transfer döneminde yeni bir forvet takviyesi planladığı ancak bu hamlenin Semih Kılıçsoy ile bağlantılı olmadığı kaydedildi. İtalyan ekibinin asıl hedefinin, Andrea Belotti'nin yerine alternatif bir isim bulmak olduğu ifade edildi.

OPSİYON BEDELİ MASAYA YATIRILACAK

Haberde, Cagliari'nin Semih Kılıçsoy'un satın alma opsiyonu konusunda Beşiktaş ile görüşmelere başlayacağı belirtildi. 12 milyon euro olarak belirlenen mevcut opsiyon bedelinin, genç futbolcunun performansı göz önüne alındığında yüksek bulunduğu ve bu rakamın aşağı çekilmesi için pazarlık yapılacağı aktarıldı.

SEMİH KALMAK İSTİYOR

Semih Kılıçsoy'un Cagliari'de kalmaya sıcak baktığı ve kulübün de genç futbolcuya duyduğu güvenin, Beşiktaş ile yapılacak görüşmelerde önemli rol oynayabileceği kaydedildi.

Salih Söğüt
Haberler.com / Spor
