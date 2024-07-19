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Çağlar Söyüncü: Kendi kalitemizi görmemiz için güzel bir hazırlık maçıydı

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Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, Hull City ile oynadıkları hazırlık maçı için, 'Kendi kalitemizi görmemiz için güzel bir hazırlık maçıydı. Güzel bittiği için mutluyuz' dedi.

- Çağlar Söyüncü : "Kendi kalitemizi görmemiz için güzel bir hazırlık maçıydı"

İSTANBUL - Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, Hull City ile oynadıkları hazırlık maçı için, "Kendi kalitemizi görmemiz için güzel bir hazırlık maçıydı. Güzel bittiği için mutluyuz" dedi.

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda hazırlık maçında karşılaştığı İngiltere Championship ekibi Hull City'i 5-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Çağlar Söyüncü, "Hazırlık maçı olmasına rağmen stadımız doluydu. Bizim için gerçekten heyecan vericiydi. Kamp sürecimiz çok iyi geçti. Hazırlık maçları da çok iyi geçti. Son hazırlık maçı önemliydi. Bundan sonra lig maçlarımız ve Şampiyonlar Ligi elemelerimiz var. Kendi kalitemizi görmemiz için güzel bir hazırlık maçıydı. Güzel bittiği için mutluyuz. İnşallah bunların devamı gelir" diye konuştu.

Avrupa kupaları hakkında da konuşan Söyüncü, "Fenerbahçe'nin her zaman hedefi şampiyonluktur, en üst seviyedir. Biz de bunun bilincindeyiz. Yabancı oyuncular da bunun bilincinde. Tüm takım halinde bu hedef doğrultusunda devam etmek istiyoruz. İyi bir takımımız var. Hem şampiyonlukta hem de Avrupa'da iyi yerlerde sonuç alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Sezona hazır olduklarını ifade eden 28 yaşındaki futbolcu, "Bence hazırız. Bugünkü hazırlık maçına da bakılırsa iyi bir skor aldık. Sezon başı kampı da önemliydi. O da çok şükür sakatlık olmadan çok iyi geçti. Hazırlıklarımız tamam bundan sonrasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"3-4 gündür takımla antrenmana çıkıyorum"

Sakatlığına yapılan eleştirilerle ilgili sorulan soruya Çağlar Söyüncü, "Milli takım kampından önce hocamızla konuştuk, doktorlarımız yetişmeyeceğini söyledi. 6., 7. haftada yine MR'a girdim, hala da sakatlığım sürüyordu, 1, 2 hafta daha olduğunu söylediler. Burada da imzaladıktan sonra sezon başı Avusturya'da da tek başıma çalışıyordum. Böyle şeyler oluyor. Fazla da kendimi o taraflara yormak istemiyorum. Ben kendimi biliyorum. Milli takım sevdamızı, nasıl bir milliyetçi aileden geldiğimi biliyorum. Onun için fazla takılmıyorum. Canları sağ olsun. Oradaki takım arkadaşlarım gayet iyi, hocamız da, oradaki başkanlarımız da, yönetim de nasıl desteklediğimi biliyor. 7. haftada MR çekildiğimde hala sıkıntı olduğunu söylediler. Şimdi 3-4 gündür takımla çıktığımı söyleyebilirim" diye cevap verdi.

Cenk Tosun'un transfer videosunda yer almasının hatırlatılması üzerine Söyüncü, "Cenk ağabey yıllardır tanımız isim. Çok kaliteli bir oyuncu. Kariyeri de çok önemli. O videoyu 1-2 seferde çektik, gülmekten çekemedik. Onun bu takımda sırıtacağını zannetmiyorum. Çok iyi bir profesyonel. Çok da bir forvet. Umarım golleriyle bize katkı sağlar" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Çağlar Söyüncü Fenerbahçe Hull City Spor Güncel Haberler

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