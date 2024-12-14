Süper Lig devi Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki milli stoper Çağlar Söyüncü, baba oldu. Sarı-lacivertli ekip, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Çağlar ve eşi Serra'yı tebrik etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın oyuncularından Çağlar Söyüncü baba oldu. Çağlar ve kıymetli eşi Serra Hanım'ı tebrik ediyor, yavrumuz Ömer Erk'e mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

ÇAĞLAR'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan milli futbolcu, kariyerinde Altınordu, Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid gibi takımlarda da forma giydi. Çağlar, Leicester City ile 1 İngiltere Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupası kazandı.