Yeni sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Çağdaş Bodrumspor, transfer çalışmalarına başladı. Kulüp başkanı Dağlarca Çağlar, geçen sezon takımı başarıya taşıyan sporculara teşekkür etti ve yeni sezon için güçlü transferlerle hazırlandıklarını belirtti.

Yeni sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Çağdaş Bodrumspor, transfer çalışmalarına başladı.

Kulüp başkanı Dağlarca Çağlar, yaptığı açıklamada, geçen sezon takımı başarıya taşıyan tüm sporculara teşekkür etti.

Yeni sezon için çalışmalara başladıklarını belirten Çağlar, "İki sezon üst üste iki büyük ligi şampiyonlukla tamamlayan takım olarak Süper Lig'de yolumuza devam edecek olmak bizim için müthiş bir motivasyon kaynağı. Bu gurur ve mutluluğu yaşarken, içinde bulunduğumuz ligde güçlü rakiplerle karışılacağımızın bilinciyle dersimize iyi çalışıyoruz. Profesyonel yönetim kadromuzla çok sıkı bir hazırlık sürecindeyiz." ifadesini kullandı.

Çağlar, takımın iddiasını sürdürebilmesine katkı sağlayacak güçlü transferlerle yeni sezona hazırlandıklarını kaydetti.

Öte yandan takım kaptanı Erkan Veyseloğlu, Chris Warren, Hakan Yapar, Fatih Cantitiz ile Ege Havsa'nın yeni sezonda da forma giyeceği takımda; Mehmet Özdoğan, Yiğit Baran Sarıkaya, Erdem İlter, Muratcan Esen, Cem Koçal, Yiğit Özkan, Sadettin Donat, Murat Kozan, Richard Solomon, Yiğitcan Turna, Caner Ercan ve Horace Spancer ile yollar ayrıldı.