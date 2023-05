Çağdaş Bodrumspor şampiyonluğu garantiledi

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bodrum takımı Çağdaş Bodrumspor, 28. haftada İstanbul ekibi Haremspor ile evinde karşılaştı ve mücadeleden 101-84 galip ayrılarak, şampiyonluğunu ilan etti.

Yakın takipçisi Samsunspor'un, Sigortam.net'e mağlup olması sonucu lig bitimine 3 maç kala, şampiyonluğunu garantileyen Çağdaş Bodrumspor, tribünleri dolduran seyircisinin tezahüratları ile parkeye çıktı. Seyircisinin de desteğiyle oyuna iyi başlayan Çağdaş Bodrumspor, oyuna hızlı başlayan taraf oldu. Toplamda 11 haftadır maç kaybetmeden yoluna devam eden Bodrum ekibi, evinde ilk çeyreği 22-13 geride tamamladı. İkinci periyot başladığında Mehmet Özdoğan'ın art arda attığı 3 sayılık isabetli atışlar ile rakibini yakalayan Çağdaş Bodrumspor, rakibine baskın oynadığı oyunlarla ilk yarıyı 49-37 önde tamamladı.

Kurulduğu günden bu yana evinde hiç maç kaybetmeyen, seyircisinin büyük desteğiyle maçın en kritik anlarında bile rahat oynayan Çağdaş Bodrumspor, ikinci yarıda da rakibine üstünlük kurduğu oyunları ve aldığı sayılarla üçüncü çeyreği 77-64 önde tamamladı. Maçın son 10 dakikasında tribünlerin de sahada şampiyonluk tezahüratıyla sahada fırtına gibi esen Bodrum ekibi, rakibini 101-84 yenerek, şampiyonluğunu da ilan etmiş oldu.

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çağdaş Bodrumspor Başantrenörü Ender Arslan, sevinçten duygularını ifade etmekte zorlandığını belirterek başladığı konuşmasında, "Oyuncularımın hepsini teker teker tebrik ediyorum. İlk geldiğim günden bu yana gerçekten çok büyük mücadele verdiler. Çok büyük profesyonellik gösterip, özveride bulundular. Bir şeyleri değiştirmek istiyorduk. Hemen reaksiyon verdiler. Ben takıma geldiğimde, her hafta şampiyonluğa adım adım yaklaştığımızı söylüyordum. Bugün taraftarımız harikaydı. Maça biraz kötü başladık. Ancak bütün sezon olduğu gibi geri dönmemiz de takıma çok yardımcı oldular. Şampiyonluğumuz Çağdaş Bodrumspor ailesine, Bodrum'a hayırlı olsun. Tabi daha birçok teşekkürüm var. Bir kere her şeyden önce sezona Serhan Hoca ile başlandı. Onun çok fazla emeği var. Ben devrede geldim. Büyük özveriyle çalıştılar. Her hafta ciddi şekilde hazırlandık. Barış hocama ayrı parantez açmak istiyorum. İki tane mağlubiyet sonrası burada çok kritik bir Balıkesir maç oynandı. Gerçekten o maçı galibiyet ile tamamlayıp takımın orada avantajı kaybetmemesini sağladı. Bu anlamda ona teşekkür ediyorum. Başkanımıza yönetime çok teşekkür ediyorum. Her zaman destek oldular, arkamızda durdular. Gerçekten Bodrum'a bu şampiyonluk çok yakıştı. İnşallah Süper Lig'de de güzel işler yapacağız" dedi.

İki sezondur sahasında yenilgi almadan, 12 maç art arda yenilgi almadan şampiyonluk kazanan Çağdaş Bodrumspor, Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel sezonu 29. hafta maçları çerçevesinde 12 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Edip Buran Spor Salonu'nda Mersin Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak.