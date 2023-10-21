Çağdaş Bodrumspor, Darüşşafaka Lassa'yı mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Darüşşafaka Lassa'yı 89-73'lik skorla mağlup etti. Maçın başantrenörleri Ender Arslan ve Yakup Sekizkök oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çağdaş Bodrumspor evinde karşılaştığı Darüşşafaka Lassa'yı 89-73'lik skorla mağlup etti.
Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu, Okan Özer
Çağdaş Bodrumspor: Dominic Artis 18, Can Öğüt 11, Chris Warren 22, Amar Alibegovic, Fatih Cantitiz 2, Hakan Yapar 5, Ben Moore, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu, Ahmet Düverioğlu 23, Ege Havsa, Jaron Johnson 8
Başantrenör: Ender Arslan
Darüşşafaka: Kyle Lindsay Allman Jr.7, Eray Büyükcangaz, Todd Dwoyne Withers 3, Rıdvan Öncel 13, Can Korkmaz 5, Berk Demir 4, Canberk Kuş, Mason Christopher Jones 7, Janis Timma 13, David Joseph McCormack 17, Kılıçarslan Şenkahya, Muhsin Yaşar 4
Başantrenör: Yakup Sekizkök
1. Periyot: 24-16 (Çağdaş Bodrumspor lehine)
Devre: 49-37 (Çağdaş Bodrumspor lehine)
3. Periyot: 67-57 (Çağdaş Bodrumspor lehine) - MUĞLA