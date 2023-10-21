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Çağdaş Bodrumspor, Darüşşafaka Lassa'yı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Darüşşafaka Lassa'yı 89-73'lik skorla mağlup etti. Maçın başantrenörleri Ender Arslan ve Yakup Sekizkök oldu.