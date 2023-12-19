Çağdaş Bodrumspor'da Ender Arslan ve Hakan Yapar ile yollar ayrıldı

Çağdaş Bodrumspor'da üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından Başantrenör Ender Arslan ve tecrübeli oyuncu Hakan Yapar ile yollar ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çağdaş Bodrumspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Arslan ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek "Teşekkürler Ender Arslan. Takımımızın 2022-23 sezonu TBL şampiyonu olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'ine yükselmesinde büyük katkısı bulunan Başantrenörümüz Ender Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmaya karar vermiş bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli basketbolcu Hakan Yapar ile de yolların ayrıldığı belirtilerek "Takımımızın 2022-23 sezonu şampiyon kadrosunda yer alan, aynı sezon içinde TBL'nin en iyi yerli oyuncusu seçilen ve bu sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde de takımımıza sayısız katkısı bulunan Hakan Yapar ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Örnek karakteri, centilmenliği ve başarılarıyla Bodrum'un takımına verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - MUĞLA