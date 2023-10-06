Çağdaş Bodrum Spor, Anadolu Efes ile karşılaşacak

Muğla'nın Basketbol süper ligindeki tek temsilcisi Çağdaş Bodrum Spor, Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki karşılaşmalarına bu hafta kendi evinde devam ediyor. Bu hafta Anadolu Efes ile karşılaşacak olan Bodrum takımı, tüm Muğla ve ilçelerinin desteğini bekliyor.

Muğla'nın Basketbol süper ligindeki tek temsilcisi Çağdaş Bodrum Spor, Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki karşılaşmalarına bu hafta kendi evinde devam ediyor.

Ligin başlama maçında BSL'nin en güçlü ekiplerinden deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşan Çağdaş Bodrum Spor, bu hafta kendi evinde ligin bir başka güçlü takımı Anadolu Efes ile karşılaşacak. Toplam 20 ay gibi bir sürede TB2L'den BSL'ye yükselme başarısı ile ligin en genç takımlarından olan Bodrum'un takımı, kendi evindeki mücadelesini Muğla'da Menteşe Spor Salonu'nda vermeye hazırlanıyor.

Pazar günü gerçekleşecek maç öncesinde Genel Sekreter Mehmet Göktürk Aslan, "Değerli Muğlalılar, değerli Bodrumlular ile ilçelerimizde basketbola gönül ermiş tüm dostlarımız,

sizlerin desteği ile ulaştığımız Basketbol Süper Liginde mücadelemizi el ele gönül gönüle sizlerle sürdüreceğimize inancımız tamamdır. Pazar günü misafir edeceğimiz Anadolu Efes karşılaşmasının biletlerine olan yoğun ilgi bizleri hem çok mutlu etti hem de geleceğimiz adına bizleri daha da umutlandırdı. Tüm Muğla ve ilçelerimizin desteğini takımımızdan esirgemeyeceğine eminiz. Pazar günü hem misafir takımı ilimize yakışır şekilde ağırlayacak hem de siz seyircilerimizden alacağımız destek ile son topa kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Muğla'mızın tüm ilçeleri ile biz bir ve tekiz. Büyük ve güzel bir aileyiz. Basketbolu Muğla'da kalıcı olması için her şeyi yapmaya hazırlıklıyız" dedi. - MUĞLA