Çağdaş Bodrum Spor, Anadolu Efes'e yenildi

SALON: Menteşe

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Yiğit Gönültaş

ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Alibegovic 14, Hakan 5, Moore 16, Ege Havsa 2, Johnson 12, Can Uğur 9, Warren 9, Ahmet Cantitiz 5, Ege Arar 2, Berkay 1

ANADOLU EFES: Beaubois 21, Hollatz 5, Ercan Osmani 2, Erkan Yılmaz 11, Jones 11, Salih 4, Emre Melih 2, Thompson 14, Burak Can, Willis 17

1'İNCİ PERİYOT: 21-18

İLK YARI: 42-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-64

Basketbol Süper Ligi'nde Çağdaş Bodrum Spor, ligdeki ilk iç saha maçında güçlü rakibi Anadolu Efes'e son periyotta geçildi: 75-87. Muğla Menteşe Spor Salonu'nda çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk periyodu 21-18 ev sahibinin üstünlüğüyle bitti. İlk yarı 42-45 konuk ekip lehine sonuçlandı. Üçüncü periyot 64-64 eşitlikle geçilirken, son periyotta yıldızlarını devreye sokan Anadolu Efes salondan 12 sayı farkla galip ayrıldı: 75-87. Anadolu Efes'te Beaubois 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe, bu karşılaşmayla ilk kez potada bir Süper Lig maçına ev sahipliği yaptı. Muğlalılar mücadeleye yoğun ilgi gösterirken tribünler tıklım tıklım doldu.