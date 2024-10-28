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Çağdaş Atan: "Oynanan oyun gelecek adına ümit verdi"

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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Eyüpspor ile oynanan maç sonrası yaptığı açıklamada, takımının performansının gelecek için ümit verici olduğunu ifade etti. Atan, maçtaki üstün oyunlarına rağmen 1-1 berabere kalmalarının kendileri için büyük bir fırsat kaybı olduğunu belirtti.

- Çağdaş Atan : "Oynanan oyun gelecek adına ümit verdi"

İSTANBUL - Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, oyun olarak maç içerisinde istediklerini her şeyi yaptıklarını söyleyerek, "Oynanan oyun gelecek adına ümit verdi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hafta içi ağır bir mağlubiyetten sonra maça çıktıklarını söyleyen Atan, "Özellikle bana hiç yakışmayan mağlubiyetten sonra diyorum çünkü çok fazla ben kullanan bir teknik adam değilim. Tamamen sorumlusu olarak kendimi gördüğüm ağır mağlubiyetten sonra bugün ligde puan olarak birebir rakip olarak gözüken, yendiğimizde rakibimizin üzerine çıkabileceğim maçta büyük üstünlük kurduk. Oyun olarak istediğimiz her şeyi yaptık. Topa sahip olduk, iyi ataklar yaptık, ceza sahasına çok girdik, uzun pozisyonlarda vuruşlar yaptık, Berke takımını oyunda tuttu" diye konuştu.

"Oynanan oyun gelecek adına ümit verdi"

Son dönemde oynadıkları maçlarda net pozisyonlara girdiklerini ancak 1-0'ı yakalamak konusunda sorun yaşadıklarını belirten Atan, "1-0 geriye düşüyoruz, ondan sonra oyunu çevirmeye çabalıyoruz. 0-0 ve 1-0'da oynana oyun, her şey kusursuza yakındı, eksik olan sadece ceza sahasında bitirici vuruşlar ve topu filenin içine sokabilmekti. Kenardan iyi yönetilen bir takıma karşı, domine oyun bizi biraz daha ayağa kaldıracak gibi gözükür, büyük bir fırsatı da kaçırdığımızın farkındayız. Kazansaydık 17 puanla diğer rakiplerimizin arkasında sıralanacaktık. Oynanan oyun gelecek adına ümit verdi. Bugün takımın coşkusu çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Çağdaş Atan, tedavisi devam eden Serdar Gürler'in, çarşamba günü takımla çalışmalara başlayacağını aktardı.

Çağdaş Atan:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES GÜMÜŞ - Spor

Çağdaş Atan Başakşehir Politika Eyüpspor Futbol Spor

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