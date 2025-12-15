Haberler

Çağdaş Atan'dan tepki: Hakemliği bıraktı, neden VAR koltuğunda?

Çağdaş Atan'dan tepki: Hakemliği bıraktı, neden VAR koltuğunda?
Güncelleme:
Konyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu. Karşılaşmanın VAR hakemini eleştiren Atan, "Kötü bir akşam. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Ama şunu da söyleyeceğim. İlk yediğimiz penaltı çok kolay. Bu kadar kolay penaltı verilmemeli. Fenerbahçe iyi oynadı, kazandı. Bunda problem yok. Ama sen niye maçı buradan alıp taşıyorsun? Gerek yok. VAR'da Barış Sarper var. Hakemliği bıraktı. Niye orada?" sözlerini sarf etti.

  • Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçında 27. dakikada penaltıdan gol yediklerini söyledi.
  • Çağdaş Atan, VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın hakemliği bıraktığını ve VAR koltuğunda olmasını eleştirdi.

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 4-0 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'KABUS GİBİ OYNADIK'

Mücadeleyi değerlendiren Çağdaş Atan, "Evet... Yani... Biraz konuşmak zor. İlla konuşmam gerekiyorsa, 27. dakikada penaltıdan golü yedik. O dakikaya kadar bence fena değildi işler. Bir pozisyon dışında rakibe neredeyse hiçbir şey vermedik. Penaltıdan sonra 45'e kadar kabus gibi oynadık. O arada skor koptu zaten.' ifadelerini kullandı.

'SUYA SABUNA DOKUNMADAN OYNAMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ'

Sözlerine devam eden Çağdaş Atan, 'İstanbul'a geliyorsunuz, rakibiniz Fenerbahçe ve suya sabuna dokunmadan oynamaya çalışıyorsunuz! Böyle bir şey çıkarabileceğini düşünmek çok büyük saçmalık, hayalcilik! Sancılı bir süreçten geçiyoruz. Hedef maç değildi ama bugünden daha fazla pozitif şeyler götürmek istiyorduk. Hedef maçlarımız bundan sonra. 4 maçın 3'ünü içeride oynayacağız. Eksikler döndükten sonra yukarıya doğru ivme yakalayacağımızı düşünüyorum, yakalamamız gerekiyor.' dedi.

"HAKEMLİĞİ BIRAKTI, NEDEN VAR'DA?"

Karşılaşmanın VAR hakemini eleştiren deneyimli hoca, 'Bizim için kötü bir akşam. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ama biz geçen hafta Rizespor maçı oynadık. Orta saha oyuncusu, rakibin ayağına istemeden bastı, orada penaltı verebilirdi. Anadolu takımlarına çalınmıyor. Alma - verme dengesinde bizde çok fark var. Bu kadar kolay penaltı olmaması gerekiyor. Zaten Fenerbahçe iyi oynadı, kazandı. Burada sorun yok. Ama sen maçı alıp bir taraftan diğer tarafa taşıyorsun! VAR'da Sarper Barış Saka var, hakemliği bırakmıştı, niye VAR'da?' şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
