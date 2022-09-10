Ç. Rizespor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ç. Rizespor, sahasında ağılayacağı Samsunspor hazırlıklarını tamamladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ç. Rizespor, sahasında ağılayacağı Samsunspor hazırlıklarını tamamladı. Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında yarın saat 16.30'da Samsunspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde tamamladı. Antrenman ısınma hareketleri ile başlayarak top kapmaca ile devam etti. İdman taktik çalışması ile son buldu. - RİZE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Mehmet Cengiz Samsunspor Rizespor Spor Haberler

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