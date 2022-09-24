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Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Çaykur Rizespor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Bodrumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Bodrumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde günü çift antrenmanla tamamladı.

Antrenmanda futbolcular, kondisyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Top kapmaca ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-mavili ekip, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor

Bülent Korkmaz Mehmet Cengiz Rizespor Spor Haberler

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