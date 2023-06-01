Buzler eriyecek mi? Dursun Özbek, Ali Koç'a zeytin dalı uzattı
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ve tüm yönetimi, derbi maçı öncesi NEF Stadyumu'ndaki başkanlık locasında ağırlamak için davette bulundu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, pazar günü oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ağırlamak için davette bulundu.
KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE DAVET ETTİ
TRT Spor'un haberine göre; Kulüpler Birliği toplantısında davet gerçekleşti, tüm Fenerbahçe yönetimi NEF stadyumundaki başkanlık locasında yemek organizasyonuna davet edildi.
ZEYTİN DALI UZATTI
Deprem felaketinde örnek bir dayanışma sergileyen kulüpler, ligin başlamasıyla yeniden atışmaya başlamıştı. Ali Koç'un, Dursun Özbek'in davetine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.
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