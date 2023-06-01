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Buzler eriyecek mi? Dursun Özbek, Ali Koç'a zeytin dalı uzattı

Buzler eriyecek mi? Dursun Özbek, Ali Koç'a zeytin dalı uzattı

Spor Haberleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ve tüm yönetimi, derbi maçı öncesi NEF Stadyumu'ndaki başkanlık locasında ağırlamak için davette bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, pazar günü oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ağırlamak için davette bulundu.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE DAVET ETTİ

TRT Spor'un haberine göre; Kulüpler Birliği toplantısında davet gerçekleşti, tüm Fenerbahçe yönetimi NEF stadyumundaki başkanlık locasında yemek organizasyonuna davet edildi.

Buzler eriyecek mi? Dursun Özbek, Ali Koç'a zeytin dalı uzattı

ZEYTİN DALI UZATTI

Deprem felaketinde örnek bir dayanışma sergileyen kulüpler, ligin başlamasıyla yeniden atışmaya başlamıştı. Ali Koç'un, Dursun Özbek'in davetine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Dursun Özbek Galatasaray Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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