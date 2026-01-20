U18 Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı Yeni Zelanda'yı 3-1 yendi
18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman A Grubu maçında Türkiye, Zeytinburnu Buz Adası'nda Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup etti.
Yeni Zelanda : 3-1
İSTANBUL, -18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman A Grubu maçında Buz Hokeyi Milli Takımı, İstanbul'da ağırladığı Yeni Zelanda'yı 3-1 yendi.
18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman A Grubu- müsabakasında Türkiye, Zeytinburnu Buz Adası'nda Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi.
Milliler etkili bir oyunla karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor