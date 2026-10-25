Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde "pembe pak"la meme kanserinde erken tanıya dikkat çekildi

Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde "pembe pak"la meme kanserinde erken tanıya dikkat çekildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Kocaeli Akıncılar Buz'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşma, meme kanserinde erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla pembe pakla oynandı.
Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Kocaeli Akıncılar Buz'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşma, meme kanserinde erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla pembe pakla oynandı.
Gebze Şehit Er Oğuzhan Demir Olimpik Buz Sporları Salonu'nda oynanan mücadelede sporcular piste, üzerinde "Erken tanı KETEM'de, hayat senin elinde" yazısı bulunan pankartla çıktı.
Karşılaşmanın hakemleri, "Erken fark et, oyunda kal" mesajının yer aldığı pembe-beyaz formalar giyerken, oyuncular da kollarına pembe bant taktı.
Buz hokeyinde kullanılan "pak" isimli disk ise bugüne özel pembe renkte tercih edildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince de Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında seyircilere yönelik bilgilendirme stantları kuruldu.
Kaynak: AA