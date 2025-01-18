Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Albayrak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafını oylayan Albayrak, "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" fotoğrafına oy veren Albayrak, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" ve "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın??????? "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını oyladı.

"Aslında fotoğraflara bakmak kitap okumak gibi"

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçkide yer alan her fotoğrafın birbirinden değerli olduğunu vurgulayarak, "Her fotoğrafa saatlerce bakılarak çıkarım yapılması lazım. Aslında bu fotoğraflara bakmak kitap okumak gibi. Anadolu Ajansının 'Yılın Kareleri' konusunda büyük bir geleneği var. Genel Müdürümüz Serdar Karagöz başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum. Geleceğe taşınması konusunda bir arşiv oluşturmak çok etkileyici." diye konuştu.