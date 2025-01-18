Üye Girişi
Haberler
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy kullandı. Albayrak, seçkideki her fotoğrafın önemli olduğunu vurgulayarak, görsellerin değerini 'kitap okumak' ile kıyasladı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Albayrak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafını oylayan Albayrak, "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" fotoğrafına oy veren Albayrak, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" ve "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın??????? "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını oyladı.

"Aslında fotoğraflara bakmak kitap okumak gibi"

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçkide yer alan her fotoğrafın birbirinden değerli olduğunu vurgulayarak, "Her fotoğrafa saatlerce bakılarak çıkarım yapılması lazım. Aslında bu fotoğraflara bakmak kitap okumak gibi. Anadolu Ajansının 'Yılın Kareleri' konusunda büyük bir geleneği var. Genel Müdürümüz Serdar Karagöz başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum. Geleceğe taşınması konusunda bir arşiv oluşturmak çok etkileyici." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
img

Ünlü yorumcular tereddüt etmeden aynı yönde görüş belirtti
img

Konut ve araç fiyatları için gözler kritik veride
img

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobilde ölü bulundu, vasiyeti dikkat çekti

Otomobilinde ölü bulunan adamın vasiyeti şaşkına çevirdi
Dünkü hakem bir maça daha atandı! İşte Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri

İşte Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Atatürk ve İsmet İnönü'nü 'kod adları' MİT arşivlerinde ortaya çıktı

Atatürk ve İsmet İnönü'nün 'kod adları' ortaya çıktı
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.