Muğla Büyükşehir Okçusu Hazal Burun, Dünya Şampiyonu Oldu - Haberler

Okçuluk Milli Takımında bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun, Fransa'da düzenlenen ISF 2022 Gymnasiade Liseler arası Okçuluk yarışmasında Dünya Şampiyonu oldu.

2022 Uluslarası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Gymnasiade okçuluk şampiyonası Fransa'nın Normandiya kentinde yapıldı. 6-18 yaşındaki okul öğrencileri için en büyük uluslararası çoklu spor etkinliği olan şampiyonaya, 20 branşta 64 ülkeden 3 bin 400 sporcu katıldı. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden okçular 15 madalya kazandı.

HAZAL DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Hazal Burun, şampiyonada Dünya Şampiyonu oldu. Hazal Burun, bireyselde 1 altın, takım halinde 1 altın ve karışık takımla bronz madalyanın sahibi oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milli Takım Antrenörü Dr. Ejder Sözen, "Hazal hedeflerine çok iyi kilitlenen bir sporcu. Başarı grafiğini giderek yükseltiyor. Hazal'la çalışmak ve hedef belirlemek gerçekten çok güzel" dedi.

BAŞKAN GÜRÜN: "OKÇUMUZLA GURUR DUYUYORUZ"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporculara olan desteklerinin devam ettiğini özellikle uluslararası turnuvalarda bu desteklerin büyük başarılara dönüşmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Gürün, başarılı sporcu Hazal Burun'u yürekten kutladığını belirterek, şunları söyledi:

"Milli takımda bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularımız başarıdan başarıya koşuyor. Fransa'da düzenlenen Gymnasiade Liseler Olimpiyatı'nda dünya şampiyonu olan Büyükşehir Belediyesi okçumuz Hazal Burun'u ve bu başarılarda büyük katkısı olan antrenörümüz Dr. Ejder Sözen'i yürekten kutluyorum. Büyükşehir okçularımız daha öncede Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde gerçekleşen 2022 Avrupa Grand Prix Okçuluk Yarışması'nda Emircan Haney hem bireyselde hem de takım kategorisinde 2 altın madalyanın sahibi olurken, Songül Lök ise bireysel ve takımda 2 gümüş madalya kazanmıştı. Biz Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bünyemizde bulunan sporcuların böylesine önemli başarıları elden etmelerinden gurur duyuyoruz. Sporun insan gelişimine ve ülkemize olan katkılarını göz ardı etmeden desteklerimiz devam edecek."