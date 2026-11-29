Büyükler Kılıç Eskrim Federasyon Kupası'nda Erbil ve Kalender şampiyon olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'daki Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen Büyükler Kılıç Eskrim Federasyon Kupası'nda Nisanur Erbil kadınlarda, Muhammed Furkan Kalender erkeklerde şampiyon oldu. Ayrıca Gençler Kılıç Eskrim Türkiye Kupası'nda da madalyalar sahiplerini buldu.
Büyükler Kılıç Eskrim Federasyon Kupası tamamlandı.
Ankara'daki Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda Nisanur Erbil kadınlarda, Muhammed Furkan Kalender ise erkeklerde şampiyon oldu.
Ayrıca Gençler Kılıç Eskrim Türkiye Kupası'nda da madalyalar dağıtıldı.
İki kupada madalya kazanan sporcular şunlar:
Büyükler Kılıç Eskrim Federasyon Kupası
Kadınlar:
1. Nisanur Erbil
2. Nil Güngör
3. Emine Irmak Yücel
3. Irmak Şenoğlu
Erkekler:
1. Muhammed Furkan Kalender
2. Furkan Yaman
3. Enver Yıldırım
3. Enes Talha Kalender
Gençler Kılıç Eskrim Türkiye Kupası
Kadınlar:
1. İrem Güner
2. Irmak Baydıl
3. Ece Öztürk
3. Irmak Şenoğlu
Erkekler:
1. Furkan Yaman
2. Poyraz Kümük
3. Mustafa Yıldırım
3. Candeniz Berrak