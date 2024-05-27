Türkiye Tenis Federasyonu'nun gözetiminde bu yıl altıncısı düzenlenen Büyükçekmece Açık Tenis turnuvası başladı.

Kadınlar ve erkekler için toplamda 11 farklı kategoride gerçekleşecek tenis turnuvalarında 16 gün boyunca mücadele devam edecek. 6. Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası 347 kişilik rekor katılımla başladı. Büyükçekmece'de 3 ayrı bölgede, 6 ayrı kortta devam eden turnuvalara İstanbul genelinden yoğun bir katılım gerçekleşti. 16 gün boyunca sürecek turnuvaların finalinde ödül töreni Barış Manço Parkı Açık Tenis Kortları'nda 9 Haziran'da gerçekleşecek. - İSTANBUL