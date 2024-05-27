Üye Girişi
Haberler

Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Tenis Federasyonu'nun gözetiminde bu yıl altıncısı düzenlenen Büyükçekmece Açık Tenis turnuvası başladı. Kadınlar ve erkekler için toplamda 11 farklı kategoride gerçekleşecek tenis turnuvalarında 16 gün boyunca mücadele devam edecek. Büyükçekmece'de 3 ayrı bölgede, 6 ayrı kortta devam eden turnuvalara İstanbul genelinden yoğun bir katılım gerçekleşti. 16 gün boyunca sürecek turnuvaların finalinde ödül töreni Barış Manço Parkı Açık Tenis Kortları'nda 9 Haziran'da gerçekleşecek.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun gözetiminde bu yıl altıncısı düzenlenen Büyükçekmece Açık Tenis turnuvası başladı.

Kadınlar ve erkekler için toplamda 11 farklı kategoride gerçekleşecek tenis turnuvalarında 16 gün boyunca mücadele devam edecek. 6. Geleneksel Büyükçekmece Açık Tenis Turnuvası 347 kişilik rekor katılımla başladı. Büyükçekmece'de 3 ayrı bölgede, 6 ayrı kortta devam eden turnuvalara İstanbul genelinden yoğun bir katılım gerçekleşti. 16 gün boyunca sürecek turnuvaların finalinde ödül töreni Barış Manço Parkı Açık Tenis Kortları'nda 9 Haziran'da gerçekleşecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Büyükçekmece Barış Manço İstanbul Türkiye Spor Güncel Haberler

İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi

İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi

 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum

10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum

 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı

Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı: Üzerinden asırlar geçse de unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajı: Üzerinden asırlar geçse de unutmayacağız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title