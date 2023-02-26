Büyük umutlarla transfer olmuştu! Balotelli'nin formasını ateşe verdiler

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan İsviçre'nin Sion takımına transfer olan Mario Balotelli'nin beklenen performansı verememesi üzerine taraftarlar çılgına döndü. 11 haftadır galibiyet yüzü göremeyen taraftarlar takımlarının yenilmesini hazmedemedi ve Balotelli'nin formasını yakarak tepki gösterdi.

Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Balotelli'nin formasını giydiği Sion İsviçre Süper Ligi'nde 10 maçtır kazanamıyordu. Sion son olarak karşılaştığı St. Gallen'e sahasında 4-0 kaybedince taraftarlar çileden çıktı ve büyük isyan etti. Taraftarlar performansından memnun olmadıkları Balotelli'nin formasını ateşe verdi.

FORMASINI ATEŞE VERDİLER

Büyük umutlarla transfer edilen fakat beklentilerin altında performans gösteren Mario Balotelli'ye St. Gallen karşılaşması sonrası Sion taraftarı büyük tepki gösterdi. Taraftarlar tribünlerde 4-0'ın ardından Balotelli formasını ateşe verdi.

BALOTELLİ'Nİ SİON KARNESİ

Adana Demirspor'un ardından Sion'un yolunu tutan 32 yaşındaki İtalyan forvet bu sezon İsviçre Süper Ligi'nde 5 gol attı. Son haftalarda oldukça formsuz olan Balotelli aynı zamanda bu sezon 6 sarı kart gördü.

SION 9. SIRADA

İsviçre Süper Lig'e Sion 22. hafta geride kalırken 9. sırada bulunuyor. Fabio Celestini'nin çalıştırdığı takım bu sezon 22 haftada 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Balotelli'nin formasını giydiği takım ligde sondan ikinci sırada bulunuyor.