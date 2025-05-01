Büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

Süper Lig devi Galatasaray'da sezonun bitimine sayılı haftalar kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar devre arası transfer döneminin sonlarında kadroya katılan Carlos Cuesta ile yollarını ayırıyor.

TAKIMDAN GÖNDERİLECEK

Kasımpaşa maçı performansıyla hedef haline gelen Kolombiyalı ekstra çalışmalar yapıyor ve özgüvenini tazelemek istiyor. Galatasaray ise hem yabancı kontenjanında yer açmak için hem de oyuncunun performansından memnun kalmadığı için Cuesta'yı yazın göndermeyi düşünüyor.

7 MAÇTA SÜRE ALDI

Galatasaray, Carlos Cuesta için devre arası transfer döneminde Genk'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 26 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusu, transferinin ardından Galatasaray'da 7 maçta süre buldu.