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Büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

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Galatasaray, devre arasında Genk'ten kadrosuna kattığı Carlos Cuesta ile yaz transfer döneminde yollarını ayırmak istiyor. Cuesta'nın performansından memnun kalmayan ve yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Galatasaray, oyuncuyu yazın göndermeyi düşünüyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da sezonun bitimine sayılı haftalar kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar devre arası transfer döneminin sonlarında kadroya katılan Carlos Cuesta ile yollarını ayırıyor.

TAKIMDAN GÖNDERİLECEK

Kasımpaşa maçı performansıyla hedef haline gelen Kolombiyalı ekstra çalışmalar yapıyor ve özgüvenini tazelemek istiyor. Galatasaray ise hem yabancı kontenjanında yer açmak için hem de oyuncunun performansından memnun kalmadığı için Cuesta'yı yazın göndermeyi düşünüyor.

Büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

7 MAÇTA SÜRE ALDI

Galatasaray, Carlos Cuesta için devre arası transfer döneminde Genk'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 26 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusu, transferinin ardından Galatasaray'da 7 maçta süre buldu.

Büyük umutlarla gelmişti! Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

problem , bu adama bir 8 milyon euro daha hangi salak verir ?

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Haber YorumlarıCHP Savar:

cuesta gitti saten günaydın ocakta

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