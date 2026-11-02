Büyük Toramanspor, Kayseri Yolspor'u 4-1 yenerek ilk galibiyetini aldı

Büyük Toramanspor, Kayseri Yolspor'u 4-1 yenerek ilk galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyük Toramanspor, Kayseri Süper Amatör Küme'nin 2. haftasında oynadığı ilk maçta Kayseri Yolspor'u 4-1 yenerek ilk galibiyetini aldı. Takım bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetine ulaştı.
Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Büyük Toramanspor, ligin 2. haftasında oynadığı ilk maçında Kayseri Yolspor'u 4-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Gülşen Urgun, Harun Soyeşik, Alihan Kaçan
Kayseri Yolspor: Osman Demirtaş, Ramazan Kaan Sarpkaya, Samet Uçar, Naci Ceyhan, Mustafa Erdoğan, Muhammed Korkmaz (Mehmet Gençoğlu dk. 89), Süleyman Yasa, Erhan Vurdem, Cengiz Eşme (Selami Güneş dk. 69), Ali Avcı, Fatih Emre Taş (Tolga Korkmaz dk. 89)
Büyük Toramanspor: Ali Özkan, Cüneyt Turgut, Resul Ekrem Turhan (Ali Taşbaş dk. 85), Hakan Albayrak (M. Yasin Turgutalp dk. 58), Selim Başev (Serhat Pakır dk. 85), Ahmet Özdemir, Onur Sönmez, Onur Bağcı (Burak Arslan dk. 58), Mehmet Kütük, Seyit Pakır (Bulut Akbaş dk. 7), Tolga Yıldız
Goller: Fatih Emre Taş (dk. 58) (Kayseri Yolspor), Bulut Akbaş (dk. 20), Onur Bağcı (dk. 32), Burak Arslan (dk. 62), Tolga Yıldız (dk.90+4) (Büyük Toramanspor)