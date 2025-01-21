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Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Darıca'da Başladı

Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Darıca'da Başladı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Türkiye Boks Federasyonu'nca düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, 39 ilden 130 sporcunun katılımıyla başladı. Açılışta federasyon başkanı ve yerel yetkililer, sporculara destek sözü verdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası başladı.

Türkiye Boks Federasyonunca Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 39 ilden 130 sporcu mücadele ediyor.

Federasyon Başkanı Suat Hekimoğlu, şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, organizasyona katılan sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli olarak sporculara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Şampiyona 26 Ocak Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Spor
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