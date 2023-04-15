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Büyük hayal kırıklığı! Fenerbahçe-Ankaragücü maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Fenerbahçe-Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı futbol kalitesi açısından izleyenlere hayal kırıklığı yaşattı. Futbolseverlerden bu konuda çok sayıda paylaşım geldi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında başkent ekibi Ankaragücü'nü konuk etti. Golsüz tamamlanan karşılaşmanın ilk yarısı futbol kalitesi açısından izleyicileri memnun etmedi.

Büyük hayal kırıklığı! Fenerbahçe-Ankaragücü maçı için herkes aynı yorumu yapıyor

FENERBAHÇE TARAFTARI DA TEPKİLİ

40 dakikalık bölümde oyun hayli durgun geçti. Fenerbahçe köşe vuruşunda üst üste iki kez direğe takıldı, Arda Güler performansıyla öne çıktı. Sarı-Lacivertli taraftarlar oyundan memnun olmadı. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım geldi.

Sosyal medyadaki bazı tepkiler:

Büyük hayal kırıklığı! Fenerbahçe-Ankaragücü maçı için herkes aynı yorumu yapıyor

Büyük hayal kırıklığı! Fenerbahçe-Ankaragücü maçı için herkes aynı yorumu yapıyor

Büyük hayal kırıklığı! Fenerbahçe-Ankaragücü maçı için herkes aynı yorumu yapıyor

Büyük hayal kırıklığı! Fenerbahçe-Ankaragücü maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Büyük hayal kırıklığı! Fenerbahçe-Ankaragücü maçı için herkes aynı yorumu yapıyor

Büyük hayal kırıklığı! Fenerbahçe-Ankaragücü maçı için herkes aynı yorumu yapıyor

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Ankaragücü Fenerbahçe Spor Haberler

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