Büyük göğüsleriyle başı dertte olan spor spikerinin her sabah yaşadığı olay ağızları açık bıraktı

İngiltere'nin ünlü spor spikeri Emma Louise'in büyük göğüsleriyle başı dertte. Güzel spiker, özellikle sabahları aracına binerken göğüslerinin sürekli kornaya çarptığını ve çıkan sesten komşularının rahatsız olduğunu belirtti. Arkadaşları ise sabah dışardan korna sesi geldiğinde Louise'in aracına bindiğini anladıklarını söyleyerek espri yaptı.

Güzel spor spikeri Emma Louise çarpıcı bir itirafta bulundu. Louise büyük olmasından dolayı arabaya binerken sık sık göğüsleriyle korna çaldığını ifade etti.

GÖĞÜSLERİ İLE SÜREKLİ KORNAYA ÇARPIYOR

Emma Louise özellikle aracına binerken ve inerken büyük göğüslerinin sürekli kornaya çarptığını, uzun süre korna çaldığı için komşularının rahatsız olduğunu söyledi.

ÇIKAN SESE KENDİSİ DE KORKUYOR

Sunuculuk kariyerine sabah programı sunarak başlayan ve kendisine ait yayınları olan Emma katıldığı radyo programında, sabah saatlerinde aracına binerken göğüslerinin korna üzerinde basılı kaldığını belirtti ve çıkan sese kendisinin de korktuğunu ifade etti.

MİSAFİRLER KAHKAHAYA BOĞULDU

Louise'in arkadaşları ise her sabah korna sesi gelince güzel spikerin arabadan indiğini veya bindiğini öğrendiklerini söyledi. Güzel spikerin itirafları programa katılan misafirleri kahkahaya boğdu.