Büyük Britanya GP'sinde Pole pozisyonu Max Verstappen'in! Ödülü Jose Mourinho verdi
Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılırken, pole pozisyonunu Max Verstappenin elde etti. Verstappen'e ödülünü Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho verdi.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si sıralama turlarında 1 dakika 24.892 saniyelik derece elde eden Red Bull'un Hollandalı pilotu Verstappen, ilk sıraya yerleşti.
İLK 3 SIRA BELLİ OLDU
Verstappen'in 0.103 saniye arkasında McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.118 saniye gerisinde McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ise üçüncü sırayı aldı.
ÖDÜLÜ MOURİNHO VERDİ
Verstappen'e ödülünü Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho verdi. Büyük Britanya Grand Prix'si, yarın TSİ 17.00'de başlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor