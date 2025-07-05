Büyük Britanya GP'sinde Pole pozisyonu Max Verstappen'in! Ödülü Jose Mourinho verdi

Büyük Britanya GP'sinde Pole pozisyonu Max Verstappen'in! Ödülü Jose Mourinho verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılırken, pole pozisyonunu Max Verstappenin elde etti. Verstappen'e ödülünü Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho verdi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si sıralama turlarında 1 dakika 24.892 saniyelik derece elde eden Red Bull'un Hollandalı pilotu Verstappen, ilk sıraya yerleşti.

İLK 3 SIRA BELLİ OLDU

Verstappen'in 0.103 saniye arkasında McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.118 saniye gerisinde McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ise üçüncü sırayı aldı.

ÖDÜLÜ MOURİNHO VERDİ

Verstappen'e ödülünü Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho verdi. Büyük Britanya Grand Prix'si, yarın TSİ 17.00'de başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti

Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan ettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.