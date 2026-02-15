2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda snowboard kros karışık takım finalinde Büyük Britanya, altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. İtalya gümüş, Fransa ise bronz madalyanın sahibi oldu.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın snowboard kros karışık takım kategorisinde Büyük Britanya, altın madalya kazandı.
İtalya'daki organizasyonun 9. gününde snowboard kros karışık takım finali, Livigno Kar Park'ta yapıldı.
Huw Nightingale ve Charlotte Bankes'in yer aldığı Büyük Britanya, rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı.
Bu kategoride İtalya gümüş, Fransa ise bronz madalya aldı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor