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Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı, fotoğrafları sildi

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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan'ın sosyal medya üzerinden birbirlerini takipten çıkarmaları, ayrılık dedikodularını alevlendirdi. Yılbaşını birlikte geçiren ve kısa bir süre önce Ege'de tatil yapan çift, birkaç gün önce birbirlerine sevgi dolu mesajlar paylaşmıştı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ve sevgilisi Devrim Özkan'ın sosyal medyadan birbirlerini takipten çıktı, bütün fotoğraflarını sildi.

EGE'DE TATİL YAPTILAR

Torreira, bir süredir ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşıyordu. Yılbaşını birlikte geçiren ikili, günler önce Ege'de küçük bir tatil yaptı.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ, TAKİPTEN ÇIKILDI

Geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu Devrim Özkan'ın, "Sensin benim hediyem" notuyla paylaştığı fotoğrafa, Torreira da "Kalbim Ege'de kaldı" paylaşımıyla yanıt vermişti. Birkaç gün önce birbirine sevgi dolu mesajlar paylaşan ikilinin, Instagram'da birbirini takipten çıkması şaşkınlık yarattı. Hem Torreira hem de Devrim Özkan, birlikte çekilen fotoğraflarını da profillerinden kaldırdı.

Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı, fotoğrafları sildi

Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı, fotoğrafları sildi

Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı, fotoğrafları sildi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Lucas Torreira Devrim Özkan Magazin Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Slappingnoob:

o kadar guzel cakti ki gol oldu ama sonra da bu yapilmazki aldi topu aut a atti. Ben bile bu kadar iyi vuramiyorum.

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