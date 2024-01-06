Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı, fotoğrafları sildi

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ve sevgilisi Devrim Özkan'ın sosyal medyadan birbirlerini takipten çıktı, bütün fotoğraflarını sildi.

EGE'DE TATİL YAPTILAR

Torreira, bir süredir ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşıyordu. Yılbaşını birlikte geçiren ikili, günler önce Ege'de küçük bir tatil yaptı.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ, TAKİPTEN ÇIKILDI

Geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu Devrim Özkan'ın, "Sensin benim hediyem" notuyla paylaştığı fotoğrafa, Torreira da "Kalbim Ege'de kaldı" paylaşımıyla yanıt vermişti. Birkaç gün önce birbirine sevgi dolu mesajlar paylaşan ikilinin, Instagram'da birbirini takipten çıkması şaşkınlık yarattı. Hem Torreira hem de Devrim Özkan, birlikte çekilen fotoğraflarını da profillerinden kaldırdı.