Büyük Anadolu Hastanesi, Samsun Kadın Basketbol Takımının Sağlık Sponsoru Oldu

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde Samsun'u temsil edecek kadın basketbol takımının sağlık sponsoru oldu.

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi ile Zorlu Koleji Samsun Basketbol arasında düzenlenen sağlık sponsorluğu sözleşmesi, hastanede gerçekleştirilen törenle imzalandı. Törene sporcular, kulüp yönetimi ve hastane yetkilileri katıldı.

Hastane Genel Müdürü Dr. İsmail Şen, törende yaptığı açıklamada, "Amacımız sadece Büyük Anadolu Hastanesi'ni duyurmak değil. Sporcularımızın sakatlanma riskini minimuma indirmek için çalışacağız. Aynı zamanda basketbolu sevdirmek ve Samsunspor'u tanıtmak için çeşitli sosyal programlar yapacağız. Samsun'da basketbolu daha çok insanın bilmesini ve sevmelerini istiyoruz" dedi.

Kulüp Başkanı Engin Zorlu ise sponsorluk anlaşmasından dolayı Büyük Anadolu Hastanesi'ne teşekkür etti. İmzaların ardından program son buldu.

Anlaşma kapsamında takım oyuncularına periyodik sağlık kontrolleri, sakatlık önleme çalışmaları, fizyoterapi hizmetleri ve muhtemel sağlık ihtiyaçlarında profesyonel destek sağlanacak. - SAMSUN