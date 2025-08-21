Büyük Anadolu Hastanesi, Samsun Kadın Basketbol Takımının Sağlık Sponsoru Oldu

Büyük Anadolu Hastanesi, Samsun Kadın Basketbol Takımının Sağlık Sponsoru Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde Samsun'u temsil edecek kadın basketbol takımının sağlık sponsoru oldu. Anlaşma kapsamında takım oyuncularına sağlık kontrolleri ve çeşitli destekler sağlanacak.

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde Samsun'u temsil edecek kadın basketbol takımının sağlık sponsoru oldu.

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi ile Zorlu Koleji Samsun Basketbol arasında düzenlenen sağlık sponsorluğu sözleşmesi, hastanede gerçekleştirilen törenle imzalandı. Törene sporcular, kulüp yönetimi ve hastane yetkilileri katıldı.

Hastane Genel Müdürü Dr. İsmail Şen, törende yaptığı açıklamada, "Amacımız sadece Büyük Anadolu Hastanesi'ni duyurmak değil. Sporcularımızın sakatlanma riskini minimuma indirmek için çalışacağız. Aynı zamanda basketbolu sevdirmek ve Samsunspor'u tanıtmak için çeşitli sosyal programlar yapacağız. Samsun'da basketbolu daha çok insanın bilmesini ve sevmelerini istiyoruz" dedi.

Kulüp Başkanı Engin Zorlu ise sponsorluk anlaşmasından dolayı Büyük Anadolu Hastanesi'ne teşekkür etti. İmzaların ardından program son buldu.

Anlaşma kapsamında takım oyuncularına periyodik sağlık kontrolleri, sakatlık önleme çalışmaları, fizyoterapi hizmetleri ve muhtemel sağlık ihtiyaçlarında profesyonel destek sağlanacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tuz Gölü havzasındaki tarlada karbondioksit çıkışı: Bu oluşum Türkiye'de tek

Bu oluşum Türkiye'de tek! Yer altından fışkırıp etrafa yayılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Burhan'ın esprili 'avokado' sorusuna sunucudan bomba yanıt

Gazetecinin "avokado" sorusuna sunucudan canlı yayında bomba yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.