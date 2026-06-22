Haberler

BUÜ Kadın hentbol takımı Türkiye şampiyonu oldu

BUÜ Kadın hentbol takımı Türkiye şampiyonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, Samsun'da düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası'nı yenilgisiz tamamlayarak şampiyon oldu ve 2027'deki Avrupa Üniversiteler Spor Birliği organizasyonuna katılma hakkı kazandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Turnuvada mücadele eden 9 kadın takımı arasında başarılı bir performans sergileyen BUÜ ekibi, organizasyonu yenilgisiz tamamlayarak Türkiye Şampiyonu oldu. Bu sonuçla birlikte BUÜ Kadın Hentbol Takımı, 2027 yılında Karadağ'da düzenlenecek olan Avrupa Üniversiteler Spor Birliği (EUSA) organizasyonuna katılma hakkı kazandı.

Rektör Yılmaz'dan tebrik

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kazanılan şampiyonluğun ardından sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti. Kadın hentbol takımının Samsun'da elde ettiği yenilgisiz şampiyonluğun üniversite camiası için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, turnuva boyunca sergilenen disiplinli ve kararlı mücadelenin takdire şayan olduğunu vurguladı. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcuları ve teknik kadroyu kutlayan Rektör Yılmaz, takımın 2027 yılında Karadağ'da gerçekleştirilecek EUSA Avrupa şampiyonasında da Türkiye'yi ve BUÜ'yü en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti. Yılmaz ayrıca, kurum yönetimi olarak spora ve sporculara yönelik desteklerin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor

Milyonları ilgilendiren düzenleme Meclis'te! Sil baştan değişiyor
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'in kızının 'Babalar Günü' paylaşımına kimse anlam veremedi

Elif Ada'nın "Babalar Günü" paylaşımına kimse anlam veremedi
Muslera Dünya Kupası'nda kötü anlamda tarihe geçti

Adını tarihe yazdırdı! Ama çok kötü anlamda
Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

Yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti
Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Su diye kafasına dikti! 3 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor
Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor

Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza

Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza