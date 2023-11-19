Öne geçtiği maçta sahasında Türkiye'ye 3-2 yenilen Almanya Milli Takımı'na ülke basını fena yüklendi. Mücadeleyi "Hayal kırıklığı" olarak tanımlayan Almanya'nın önde gelen gazeteleri, takımın teknik direktörü Nagelsmann'ı ve oyuncularını sert eleştirdi.

Bütün ülke Türkiye maçını konuşuyor! Alman basını, hem oyunculara hem de Nagelsmann'a verip veriştirdi

Tam 72 yıl sonra sahasında Türkiye'ye mağlup olan Almanya Milli Takımı'nın maç performansı Alman basınında geniş yankı buldu.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Manşetlerinde 3-2'lik Türkiye mağlubiyetini geniş yer veren Alman basını, takım oyuncularına ve teknik direktör Julian Nagelsmann'a yüklendi.

İşte Alman basınında öne çıkan manşetler;

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, "Berlin'de hayal kırıklığı gecesi" başlığıyla maçı okurlarına taşıdı. Tribünde yer alan Türk taraftarların oluşturduğu atmosfere de değinen Alman gazetesi, "Atmosfer deplasman maçı gibiydi" ifadelerine yer verdi. Ayrıca kendi Milli Takımları'nı da eleştiren Bild, "Bir sonraki yaza kadar yapılacak çok işimiz var" yorumunda da bulundu.

"LİDERLİĞİNİ KORUYAMADI"

Kicker'da yer alan habere göre ise Julian Nagelsmann'ın ilk yenilgisini Türkiye karşısında aldığı belirtilirken VAR kararıyla verilen penaltıya da atıfta bulunuldu: "Teknik direktör Julian Nagelsmann yönetimindeki üçüncü maçta ilk yenilgi yaşandı. Türkiye karşısında ilk yarıda liderliğini koruyamayan Almanya Milli Takımı, 2-2'lik beraberliği ikinci yarıda devam ettiremedi. Sonunda rakip lehine VAR'dan penaltı kararı verildi."

"TÜRK TARAFTARLAR ISLIKLIYORDU"

Der Spiegel ise mücadelede tribünde yer alan Türk taraftarların altını çizerek maçı okurlarına şu şekilde aktardı: "Alman Milli Futbol Takımı Türkiye ile hazırlık maçını kaybetti. Berlin Olimpiyat Stadı'nda çok sayıda konuk taraftar tribündeydi ve Almanya Milli Takımı'nı ıslıklıyordu."

"NAGELSMANN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"

Sky Sport: "Nagelsmann, bazı oyunculardan dolayı hayal kırıklığına uğradı. Alman Milli Takımı, Julian Nagelsmann yönetimindeki üçüncü milli maçında ilk yenilgisini aldı."

"İLK YENİLGİ TÜRKİYE'YE KARŞI"

Focus: "Savunma özellikle hayal kırıklığı yaratıyor ancak hücum da tekliyor. Almanya, Julian Nagelsmann yönetimindeki ilk yenilgisini Türkiye karşısında aldı."

"SAVUNMADA ORGANİZE OLAMIYOR"

Frankfurter Allgemeine: "Alman Milli Futbol Takımı kararlılıkla oynuyor ancak savunmada her zaman iyi organize olamıyor. Türk futbolcular bundan yararlandı. Julian Nagelsmann'ın önünde yapılacak çok iş var."