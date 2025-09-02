Haberler

Bütün ülke onu konuşuyor! Uğurcan'ın güncel piyası değeri tartışma konusu oldu
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, toplamda 36 milyon euroya Galatasaray'a transfer oldu. Bu transfer, kısa sürede spor kamuoyunun gündemine oturdu. Ancak, Uğurcan'ın güncel piyasa değerinin yaklaşık 4 katı bedelle satılması, tartışma yarattı. Bazı taraftarlar, yönetimin yanlış bir politika izlediğini savunurken, bazıları ise tam tersi yönünde görüş belirtti.

Trabzon spor, kaptanı Uğurcan Çakır'ı 33 milyon euro garanti bedel artı 3 milyon euro şarta bağlı bonuslarla Galatasaray'a sattığını duyurdu. Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi kısa sürede gündem olurken güncel piyasa değerinin 4 katına transfer olması da futbolseverlerin tepkisini çekti.

PİYASA DEĞERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Bu flaş transfer, kısa sürede spor kamuoyunun gündemine oturdu. Ancak anlaşmanın detayları özellikle Trabzonspor taraftarları arasında tartışma yarattı. Sosyal medyada çok sayıda taraftar, yönetimin bu transferde yanlış bir politika izlediğini savunurken, bazı taraftarlar ise elde edilen yüksek bonservis bedelini kulüp için önemli bir kazanç olarak değerlendirdi.

