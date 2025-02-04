Ankara'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Başkent'te büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Deprem fırtınasından kaçış! Tahliyeler için ek uçak seferleri kondu

Büyük panik sürüyor! Kaçış için ek uçak ve gemi seferleri kondu
Naci Görür, tsunami konusunda iki ilimizi uyardı: Dikkatli olunmalı

Naci Görür, iki ilimizi tsunami konusunda uyardı: Dikkatli olunmalı
Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı

Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı

Bütün ülke Jose Mourinho'yu konuşuyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında 2-0 geri düşüp 3-2 kazandığı maçı geniş bir şekilde ele aldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun liderlik yeteneklerinin vurgulandığı haberlerde, Fenerbahçe'nin geri dönüşü 'destansı' olarak nitelendirildi. Portekiz basını, Mourinho'nun takıma olan etkisini öne çıkararak, bu dramatik dönüşü övdü.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında dramatik bir geri dönüşle 3-2 kazandığı maç, Portekiz basınında geniş yer buldu.

"DESTANSI DÖNÜŞ"

Teknik direktör Jose Mourinho'nun liderlik yeteneklerinin öne çıkarıldığı haberlerde, Fenerbahçe'nin 2-0 geriye düştüğü maçı çevirme başarısı 'destansı dönüş' olarak nitelendirildi.

"LİDERLİK KOKUSUNU ALDI"

Portekiz basını, Mourinho için " Fenerbahçe'nin destansı dönüşü: Jose Mourinho'nun liderlik kokusunu aldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"89'DAKİ GALİBİYET GOLÜYLE ADETA ÇILDIRDILAR"

Noticiasaominuto'daki haberde; "Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ilk yarının sonlarına doğru rakibinin sayısal olarak zayıf olmasından faydalanarak Rizespor'u 3-2 yendi ve Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini aldı. Sowe, 6. ve 13. dakikalarda attığı iki golle ilk çeyrekte İstanbul taraftarını çaresiz bıraktı. Skriniar 42. dakikada ilk maçında ilk golünü atsa da ofsayta takıldı. Devamında Fenerbahçe penaltı kazandı ve Olawoyin ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışında kaldı. Dzeko, 45+8'de penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi. 79'da beraberlik golünü bulan Sarı-Lacivertliler, 89'daki galibiyet golüyle adeta çıldırdı" ifadelerini kullandı.

"DRAMATİK BİR GERİ DÖNÜŞ"

Zerozero ise bu karşılaşmayı "Fenerbahçe, çılgın maçta dramatik bir geri dönüşe imza attı" başlığı ile yorumladı. Haberde "Erken yenilen goller, ihraçlar, geçersiz goller, inişler ve çıkışlar ve bolca heyecan. Hiçbir eksik yoktu ve Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si, 13. dakikada 0-2 geride olduğu Rizespor maçını kendi evinde 3-2 kazandı. 89. dakikada soldan gelen bir ortanın ardından En-Nesyri'nin kafa vuruşu, uzun bir aranın ardından dramatik dönüşü ve galibiyeti getirdi. Bu kahramanca vuruşla Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırmış oldu" denildi.

Bütün ülke Jose Mourinho'yu konuşuyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Dünya Kanser Günü'nde Prenses Kate'ten anlamlı paylaşım
img

Yunus balığı, gösteri sırasında köprüye çarparak öldü
img

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Hakem satın alınmış

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Demir:

Itici bir tip

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAYRETTİN KAYA:

Hakem de TÜRK bizde hakemi övmeliyiz :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Tutuklanan Ümit Özdağ hakkında yeni gelişme
Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Turbo Turabi'nin skandal şarkısı her yerden tek tek siliniyor

Skandal şarkı her yerden tek tek siliniyor
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.