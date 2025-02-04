Bütün ülke Jose Mourinho'yu konuşuyor

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında dramatik bir geri dönüşle 3-2 kazandığı maç, Portekiz basınında geniş yer buldu.

"DESTANSI DÖNÜŞ"

Teknik direktör Jose Mourinho'nun liderlik yeteneklerinin öne çıkarıldığı haberlerde, Fenerbahçe'nin 2-0 geriye düştüğü maçı çevirme başarısı 'destansı dönüş' olarak nitelendirildi.

"LİDERLİK KOKUSUNU ALDI"

Portekiz basını, Mourinho için " Fenerbahçe'nin destansı dönüşü: Jose Mourinho'nun liderlik kokusunu aldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"89'DAKİ GALİBİYET GOLÜYLE ADETA ÇILDIRDILAR"

Noticiasaominuto'daki haberde; "Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ilk yarının sonlarına doğru rakibinin sayısal olarak zayıf olmasından faydalanarak Rizespor'u 3-2 yendi ve Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini aldı. Sowe, 6. ve 13. dakikalarda attığı iki golle ilk çeyrekte İstanbul taraftarını çaresiz bıraktı. Skriniar 42. dakikada ilk maçında ilk golünü atsa da ofsayta takıldı. Devamında Fenerbahçe penaltı kazandı ve Olawoyin ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışında kaldı. Dzeko, 45+8'de penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi. 79'da beraberlik golünü bulan Sarı-Lacivertliler, 89'daki galibiyet golüyle adeta çıldırdı" ifadelerini kullandı.

"DRAMATİK BİR GERİ DÖNÜŞ"

Zerozero ise bu karşılaşmayı "Fenerbahçe, çılgın maçta dramatik bir geri dönüşe imza attı" başlığı ile yorumladı. Haberde "Erken yenilen goller, ihraçlar, geçersiz goller, inişler ve çıkışlar ve bolca heyecan. Hiçbir eksik yoktu ve Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si, 13. dakikada 0-2 geride olduğu Rizespor maçını kendi evinde 3-2 kazandı. 89. dakikada soldan gelen bir ortanın ardından En-Nesyri'nin kafa vuruşu, uzun bir aranın ardından dramatik dönüşü ve galibiyeti getirdi. Bu kahramanca vuruşla Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırmış oldu" denildi.