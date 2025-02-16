Bütün Japonya Tolgay Arslan'ı konuşuyor

Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Sanfrecce Hiroshima, Japonya J1. Ligi'nin 2025 sezonunun ilk haftasında Machida Zelvia'ya konuk oldu. Machida GION Stadyumu'nda oynanan maçtan misafir takım 2-1 galip ayrıldı. Tolgay, son dönemde olduğu gibi yine karşılaşmaya damga vurdu.

GERİ DÖNÜŞ ATEŞİNİ YAKTI

26. dakikada Yuki Soma'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Sanfrecce Hiroshima, 59. dakikada Tolgay Arslan'ın golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tolgay, 86. dakikada yerini Sota Koshimichi'ye bıraktı. Konuk ekibin galibiyet golü ise 77. dakikada Sota Nakamura'dan geldi.

SÜPER KUPA'DA DA ATMIŞTI

Tolgay Arslan, geçtiğimiz hafta Sanfrecce Hiroshima'nın Vissel Kobe'yi 2-0 yenerek Japonya Süper Kupası'nı kazandığı maçta da fileleri havalandırmıştı.

TOLGAY'IN JAPONYA KARİYERİ

2024 yazından Avustralya ekibi Melbourne City'den bedelsiz olarak Japonya J1. Ligi temsilcisi Sanfrecce Hiroshima'ya transfer olan Tolgay Arslan, Asya'da adından sıkça söz ettiriyor. Bu sezon forma giydiği 6 karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik performansıyla göz dolduran Tolgay, Japon takımında toplamda 24 karşılaşmaya çıktı ve 12 gol atıp 2 de asist yaptı. 34 yaşındaki tecrübeli orta sahanın takımıyla 31 Ocak 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.