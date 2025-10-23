Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor: Canavar modunda

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılıların zaferi ve Victor Osimhen'in iki gol, bir asistlik performansı, Avrupa medyasında geniş yankı buldu.

SPORTSCHAU (ALMANYA): GALATASARAY'IN HAYAT SİGORTASI

" Galatasaray'ın adeta 'hayat sigortası' olan Victor Osimhen, Bodo/Glimt karşısında iki gol ve bir asistle galibiyeti tek başına getirdi. Leroy Sané de etkileyici bir performans sergiledi."

KICKER (ALMANYA): SAHADA BİR GERÇEK VARDI: OSIMHEN

" Galatasaray, Bodo/Glimt karşısına favori olarak çıktı ve yıldız golcüsü Osimhen'in muhteşem performansıyla bu rolün hakkını verdi. Skor 3-0'a geldi ve Galatasaray maçı kopardı. Sahada yalnızca bir gerçek vardı: Osimhen farkı."

FOOT MERCATO (FRANSA): OSIMHEN 5 GOL ATABİLİRDİ

"Frankfurt mağlubiyetinin ardından Liverpool ve Bodo/Glimt maçlarında geri dönen Galatasaray, Osimhen önderliğinde galibiyeti hak etti. Nijeryalı yıldız iki gol attı, hatta performansını 4 ya da 5 gole çevirebilirdi."

L'EQUIPE (FRANSA): İSTANBUL'DA OSIMHEN RÜZGARI

"Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında sakin bir akşam geçirdi. 3-1'lik galibiyetin mimarı Osimhen oldu. İlk yarım saatte iki gol atan yıldız, ikinci yarıda Yunus Akgün'ün golünde de pay sahibiydi."

AS (İSPANYA): HATALARDAN YARARLANDI

"Galatasaray, Bodo/Glimt'in yaptığı savunma hatalarından yararlanarak Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar sahasında etkileyici bir performans sergiledi."

MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA): OSIMHEN CANAVAR MODUNDA

"Liverpool galibiyetinin ardından Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında da üstün bir oyunla kazandı. Osimhen, iki gol ve bir asistle yine başroldeydi. Galatasaray, evinde fark yaratmaya devam ediyor."

GOAL (İTALYA): ARTIK ONA BAY ŞAMPİYONLAR LİGİ DEYİN

"Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Bu başarının merkezinde Osimhen vardı. Artık herkes, Galatasaray'ın neden onun için bu kadar büyük bir yatırım yaptığını anlıyor. Kısacası, Galatasaray yatırım yaptı, Osimhen karşılığını veriyor."

AVRUPA'DA SES GETİREN YILDIZ

Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3 gole ulaşan Victor Osimhen, Avrupa basınında "Bay Şampiyonlar Ligi" olarak anılmaya başladı. Yıldız futbolcu, hem istatistikleri hem de sahadaki etkisiyle Devler Ligi'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.