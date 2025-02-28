Bütün dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor

PFDK, Jose Mourinho'ya 4 Okan Buruk'a ise 1 maçtan men cezası verdi. Dünya basını, Jose Mourinho'ya verilen 4 maçlık cezayı manşetlerine taşıdı.

DÜNYA BASINI YIKILDI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç ceza verdi. Dünya basını, Mourinho'ya verilen cezayı manşetlerine taşıdı. İşte dünya basınına yansıyanlar.

İTALYA - MOURINHO'YA 4 MAÇLIK CEZA!

"Geçtiğimiz hafta sonu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 sona eren İstanbul derbisinin ardından kopan fırtına ve Portekizli teknik adamın açıklamalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dört gün hak mahrumiyeti cezası verilen Jose Mourinho'ya acı haber. Mourinho, Galatasaray yedek kulübesi üyelerine 'maymun gibi zıpladıklarını' söyleyerek ırkçılık yaptığı gerekçesiyle iki gün ceza almıştı."

CORRIERE DELLO SPORT: ÇOK SERT, NAHOŞ AMA IRKÇI DEĞİL!

"Jose Mourinho'ya dört maçtan men! Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan İstanbul derbisinin ardından Portekizli teknik adamın açıklamaları üzerine kopan fırtınanın ardından Türk federasyonu böyle bir karar aldı. Mourinho'nun ırkçılıkla suçlanması iki gün sürdü: Galatasaray yedek kulübesi üyelerine 'maymunlar gibi zıpladılar' demişti ama sözlerinde ırkçı bir kasıt yoktu. Sert bir cümle, belki nahoş ama kesinlikle ırkçı değil."

DAILY MAIL: GALATASARAY TARAFINDAN IRKÇILIKLA SUÇLANAN MOURINHO'YA CEZA

"Jose Mourinho, gergin geçen derbi karşılaşmasında hakem ekibine yönelik yaptığı yorumlar ve daha sonra düzenlediği basın toplantısında eski Chelsea menajerinin rakip Galatasaray tarafından ırkçılıkla suçlanması nedeniyle dört maç men ve 35.000 Sterlin'in üzerinde para cezasına çarptırıldı."

THE SUN: GALATASARAY KAOSUNUN ARDINDAN BÜYÜK CEZA

"Jose Mourinho, Galatasaray'la ırkçılık tartışması nedeniyle 4 maç men cezasına çarptırıldı."

BBC: DERBİ SONRASI CEZA

"Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Pazartesi günü yerel rakibi Galatasaray ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle dört maç men ve toplam 35 bin 194 £ para cezasına çarptırıldı."

ESPN: MOURINHO'YA GALATASARAY'A SÖYLEDİĞİ SÖZLERİN SONRASINDA CEZA

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'la oynanan maçın ardından Türk hakemler hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle, teknik direktör Jose Mourinho'ya 4 maç men ve para cezası verdi."

SKY SPORTS: MOURINHO IRKÇI SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA

"Fenerbahce, Pazartesi günü rakipleri Galatasaray ile oynanan golsüz beraberliğin ardından Jose Mourinho'ya verilen dört maç cezasına itiraz edecek; Portekizli teknik direktör ırkçı açıklamalar yapmakla suçlandı."

A BOLA: TARTIŞMALI İFADE MOURINHO'YA AĞIR CEZA GETİRDİ

"Tartışmanın ardından ceza geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), F. Bahçe ile Galatasaray arasındaki golsüz beraberliğin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle José Mourinho'ya 4 maç ceza verdi."