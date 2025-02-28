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Bütün dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya PFDK tarafından 4 maçlık men cezası verildi. Bu durum dünya basınında geniş yer buldu. İtalya, İngiltere ve Portekiz basını, Mourinho'nun Galatasaray yedek kulübesi üyelerine 'maymun gibi zıpladıklarını' söyleyerek ırkçılık yaptığı gerekçesiyle aldığı bu cezayı manşetlerine taşıdı.

PFDK, Jose Mourinho'ya 4 Okan Buruk'a ise 1 maçtan men cezası verdi. Dünya basını, Jose Mourinho'ya verilen 4 maçlık cezayı manşetlerine taşıdı.

DÜNYA BASINI YIKILDI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç ceza verdi. Dünya basını, Mourinho'ya verilen cezayı manşetlerine taşıdı. İşte dünya basınına yansıyanlar.

İTALYA - MOURINHO'YA 4 MAÇLIK CEZA!

"Geçtiğimiz hafta sonu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 sona eren İstanbul derbisinin ardından kopan fırtına ve Portekizli teknik adamın açıklamalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dört gün hak mahrumiyeti cezası verilen Jose Mourinho'ya acı haber. Mourinho, Galatasaray yedek kulübesi üyelerine 'maymun gibi zıpladıklarını' söyleyerek ırkçılık yaptığı gerekçesiyle iki gün ceza almıştı."

CORRIERE DELLO SPORT: ÇOK SERT, NAHOŞ AMA IRKÇI DEĞİL!

"Jose Mourinho'ya dört maçtan men! Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan İstanbul derbisinin ardından Portekizli teknik adamın açıklamaları üzerine kopan fırtınanın ardından Türk federasyonu böyle bir karar aldı. Mourinho'nun ırkçılıkla suçlanması iki gün sürdü: Galatasaray yedek kulübesi üyelerine 'maymunlar gibi zıpladılar' demişti ama sözlerinde ırkçı bir kasıt yoktu. Sert bir cümle, belki nahoş ama kesinlikle ırkçı değil."

DAILY MAIL: GALATASARAY TARAFINDAN IRKÇILIKLA SUÇLANAN MOURINHO'YA CEZA

"Jose Mourinho, gergin geçen derbi karşılaşmasında hakem ekibine yönelik yaptığı yorumlar ve daha sonra düzenlediği basın toplantısında eski Chelsea menajerinin rakip Galatasaray tarafından ırkçılıkla suçlanması nedeniyle dört maç men ve 35.000 Sterlin'in üzerinde para cezasına çarptırıldı."

THE SUN: GALATASARAY KAOSUNUN ARDINDAN BÜYÜK CEZA

"Jose Mourinho, Galatasaray'la ırkçılık tartışması nedeniyle 4 maç men cezasına çarptırıldı."

BBC: DERBİ SONRASI CEZA

"Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Pazartesi günü yerel rakibi Galatasaray ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle dört maç men ve toplam 35 bin 194 £ para cezasına çarptırıldı."

ESPN: MOURINHO'YA GALATASARAY'A SÖYLEDİĞİ SÖZLERİN SONRASINDA CEZA

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'la oynanan maçın ardından Türk hakemler hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle, teknik direktör Jose Mourinho'ya 4 maç men ve para cezası verdi."

SKY SPORTS: MOURINHO IRKÇI SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA

"Fenerbahce, Pazartesi günü rakipleri Galatasaray ile oynanan golsüz beraberliğin ardından Jose Mourinho'ya verilen dört maç cezasına itiraz edecek; Portekizli teknik direktör ırkçı açıklamalar yapmakla suçlandı."

A BOLA: TARTIŞMALI İFADE MOURINHO'YA AĞIR CEZA GETİRDİ

"Tartışmanın ardından ceza geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), F. Bahçe ile Galatasaray arasındaki golsüz beraberliğin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle José Mourinho'ya 4 maç ceza verdi."

Bütün dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

Bir Beşiktaş lı olarak söylüyorum Mourinho haklı , ( ama ifade şekli yanlış olmuş ) en ufak şeyde hop oturup hop kalkan bir yedek kulübesi vardı maçta ve bunu sadece Fenerbahçe maçında değil diğer maçlarda da sergiliyorlar... Bunu bir de Hasan ŞAŞ lı Fatih TERİM li GS de görecektiniz diyecem zaten görmüşsünüzdür...

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Salıncakçılar da yıllardır GS ye yenildikleri için acılılar tabi, bu yüzden her koşulda GS nin aleyhine konuşmalarının sebebini anlamak hiç de zor değil, bekleyin GS sizi de bidaha yenecek yeter ki maçı önemsesin GS ;) ;)

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Haber YorumlarıPole star:

Bütün dünya dediğiniz birkaç ülkeden mi ibaret :)

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