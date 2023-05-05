Bütün Dallar Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) tarafından düzenlenen ve 6 gün sürecek Bütün Dallar Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'deki Erdemli Atış Poligonu'nda başladı.

Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nın ilgi gördüğünü belirten Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar Asbaşkanı Kadri Akgün, "Yine bir müsabaka dolayısıyla Mersin Erdemli'deyiz, Erdemli Atış Poligonu'ndayız. 5-11 Mayıs tarihleri arasında Bütün Dallar Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası için buradayız. Şu ana kadar bize kayıt yaptıran 240 sporcu, 20 ilden 35 kulüp mevcut. Yarışmalarımız resmi antrenmanlarla başladı. Ayın 11'ine kadar devam ediyor, tüfek ve tabanca olarak hem 25 metre, hem 50 metre, çeşitli dalları var. Bu yarışmalardaki amacımız Türkiye Şampiyonası'ndan çıkabilecek en iyi puanları, yurt dışı baraj puanlarını geçen sporcularımızı önümüzdeki dönemlerde milli takımlarda değerlendirmek" dedi.

En yakın yurt dışı müsabakaların haziran ayında Azerbaycan'da gerçekleştirileceğini ifade eden Akgün, "Haziranda Azerbaycan'da yapılacak Dünya Kupası var. Havalı silahlardan seçtik, oraya ateşli silahlardan ekleme yapacağız. Ondan sonra Dünya Şampiyonası için iyi bir hazırlık olacak" diye konuştu.

Her zaman başarı beklediklerine değinen Kadri Akgün, "Azerbaycan'daki Dünya Kupası'ndan madalya bekliyoruz. Aslında Azerbaycan'da bu sene Dünya Kupası var, 2 ay sonra da Dünya Şampiyonası var. Biz ağırlıklı Dünya Şampiyonası'nın provasını yapmış olacağız. Tabi sporcularımızdan orada çeşitli dallarda madalyalar bekliyoruz. Hem takım hem ferdi olarak. Dünya Şampiyonası tabi ki bizim için daha önemli, kota müsabakası olacak" şeklinde konuştu. - MERSİN