Bütün Brezilya yazdı! Jorge Jesus Flamengo'ya gidecek mi?

Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira ile yollarını ayıran Flamengo, Jesus ile temasa geçti. Flamengo İkinci Başkanı Marcos Braz, Jorge Jesus'a telefon açtı. Brezilyalı idareci, Portekizli adama teknik direktörlük teklifini iletti.

Brezilya ekiplerinden Flamengo'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Vitor Pereira ile resmen yollar ayrıldı. Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile alakalı transfer iddiası ortaya atıldı.

BAŞKAN TELEFON AÇTI

SBT Rio'dan Vene Casagrande de yer alan habere göre, Flamengo İkinci Başkanı Marcos Braz, Jorge Jesus'a telefon açtı. Brezilyalı idareci, Jorge Jesus'a teknik direktörlük teklifini iletti. Görüşmeleri, daha önce de 68 yaşındaki teknik adamı kulübe getiren Marcos Braz'ın sürdüreceği kaydedildi.

FENERBAHÇE UZATMAK İSTİYOR

Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç da Jorge Jesus'a sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatma teklif etmişti. Jorge Jesus, VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Başkan, devam etmemi istediğini belirtti. Sezon bittiğinde oturur kararını veririz demiştim. Şubat ayında kendisiyle bu konuyu konuşmaya başlamıştık. Şu anda ligin bitmesine iki ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.