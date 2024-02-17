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Busenaz Sürmeneli, ikinci kez olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak istiyor

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Olimpiyatlarda Türkiye'nin ilk ve tek altın madalyalı boksörü olan Busenaz Sürmeneli, ikinci kez olimpiyat şampiyonluğunu kazanarak adını tarihe altın harflerle yazdırmak istiyor. Genç sporcu, Paris'te ikinci olimpiyat şampiyonluğunu yaşamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Olimpiyatlarda boksta Türkiye'nin ilk ve tek altın madalyalı boksörü olan Busenaz Sürmeneli, ikinci kez olimpiyat şampiyonluğunu kazanarak adını tarihe altın harflerle yazdırmak istiyor.

Genç yaşına rağmen Türk spor tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Busenaz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda birincilik kürsüsüne çıkarak bir ilki gerçekleştirdi.

Kariyerinde iki dünya şampiyonluğu bulunan Busenaz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için de kota da aldı.

Paris'te ikinci olimpiyat şampiyonluğunu yaşamak için Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Busenaz Sürmeneli, hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Kastamonu'da güç kampına girdiğini belirten Busenaz, olimpiyat öncesi Avrupa Şampiyonası'na katılacağını söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir çıkış yakalamak istediğini dile getiren Busenaz, "Avrupa'ya yüzde 100 hazırlanmayacağız. Yüzde 100'ümüzü olimpiyatlara vermek istiyoruz. Bence dünyada olimpiyatlar, modern bir savaş. Herkes bunun için çalışıyor. Ülke olarak, ülkemizin kadınları olarak, genç sporcular olarak güzel bir çıkış yakalayacağını düşünüyorum. Alttan gelen nesil gerçekten çok yetenekli ve güzel çalışıyorlar." dedi.

Yurt dışı kamplarının da kendilerine katkı sağladığını vurgulayan Busenaz, "İkili kamplar, maçlar yapmalıyız. Yenilsek bile turnuvalarda oynamalıyız. Bunu bir hazırlık süreci olarak görmeliyiz. Ben 2022 yılında Dünya Şampiyonası'ndan önce iki turnuvaya gittim, ikisinde de yenildim. Çünkü yüzde 100 formumuzda değildik ama Dünya Şampiyonası'na gidince hem şampiyon olup hem de dünyanın en iyi boksörü seçildim. Bunlar önemli şeyler. Busenaz da turnuvalarda yenilebilir ama büyük maçlarda yenilmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Milli boksör, Tokyo'da aldığı olimpiyat şampiyonluğunun ardından herkesin kendisinden Paris'te de şampiyonluk beklediğine dikkati çekti. Bunun için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne işaret eden Busenaz, şunları kaydetti:

"Baskıyı desteğe, inanca çevirmeye çalışıyorum. Herkes bana, 'İnşallah bir daha olimpiyat şampiyonu olursun' diyor. Kötü bakarsan baskı gibi oluyor ama ben hep iyi yönden bakıyorum. Bu bir destek ve herkes beni destekliyor. İkinci kez olimpiyat şampiyonu olmamı istiyorlar. Başka spor dallarında iki kez üst üste olimpiyat şampiyonu olanlar var. Boks alanında henüz olimpiyat şampiyonu yoktu. Ben oldum. Şimdi ikinci olimpiyat şampiyonu olup tarihe ismimizi altın harflerle yazdırmak istiyorum. Gerçekten çok çalışıyoruz. Dünya bizi yenmek için çalışıyor, biz de dünyayı yenmek için çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Spor

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