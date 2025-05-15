Buse Tosun Çavuşoğlu: 'Başarımın Temeli Disiplin ve Aile Desteği'

Buse Tosun Çavuşoğlu: 'Başarımın Temeli Disiplin ve Aile Desteği'
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Dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kazanımlarının disiplinli çalışma ve aile desteği ile mümkün olduğunu belirtti. Genç sporculara da önemli mesajlar veren milli güreşçi, kadın sporunun Türkiye'de gelişimini vurguladı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, elde ettiği başarıların temelinde disiplin çalışmanın olduğunu söyledi.

Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben olimpiyata hazırlanırken yaklaşık 2,5 yıl boyunca inanılmaz disiplinli çalıştım. Sağlıklı beslendim, düzenli yaşadım. Teknik ekibimizle birlikte bu süreci çok iyi yönettik. Beslenme artık hayatımızın bir parçası haline geldi." dedi.

Kadın güreşinin Türkiye'de çok önemli bir noktaya geldiğini aktaran Buse, "Küçük kız kardeşlerimizden, 'Senin gibi olmak istiyorum, dünya şampiyonu olup, ülkeme madalya kazandırmak istiyorum.' şeklinde mesajlar alıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Ünvanımı taşımaktan çok, rol model olmak daha önemli." ifadelerini kullandı.

Buse Tosun Çavuşoğlu, dadın güreşinde geçilmesi güç engellerin aşıldığını anlatarak, "Şimdi minik yaş kategorisindeki kızlarımız mindere Avrupa ve dünya şampiyonu olmak için çıkıyorlar. 2028 ve 2032 olimpiyatlarında çok daha büyük başarılara imza atılacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Zorluklarla baş ederken en büyük desteğim ailem oldu"

En büyük motivasyon kaynağının ailesi olduğunu anlatan milli sporcu, "Zorluklarla baş ederken en büyük desteğim ailem oldu. Ailem, eşim... Onlarla vakit geçirmek beni hep rahatlattı. Desteklerini her zaman yanımda hissettim." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın sporcu olmanın Türkiye'de artık daha kabul görmeye başladığını ancak bireysel sporcuların yeterince ilgi görmediğini anlatan Buse Tosun Çavuşoğlu, "Takım sporlarına gösterilen ilgi, bireysel olimpiyat sporcuları için ne yazık ki aynı seviyede değil." ifadesini kullandı.

Hayatının her alanında hırslı biri olduğuna dikkati çeken ay-yıldızlı güreşçi, "Hedef koyduğum her şey için sonuna kadar çalışırım. Mindere nasıl çıkıyorsam, dışarıda da öyleyim." şeklinde görüş belirtti.

Genç sporculara seslenen Buse Tosun Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu spor çok zor. Hele ki kadınlar için. Ancak hayaliniz buysa kimseye kulak asmayın. 'Yapamazsın.' diyenler olacak. Ben yıldızlar kategorisinde madalya alamadım ama gençlerde ve büyüklere geçtiğimde ülkeme sayısız madalya kazandırdım. Bu uzun bir yolculuk ve sonunda başarı var."

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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