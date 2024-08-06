Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale yükseldi
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filipinler'den Aira Villagas'ı yenerek kadınlar 50 kg yarı final maçında finale çıktı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kg yarı final maçında Filipinler'den Aira Villagas'ı yenerek finale yükseldi.
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar 50 kg yarı final maçında Filipinler'den Aira Villagas ile karşılaştı. Rakibini 5-0 yenen Buse, adını finale yazdırdı.
Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat şampiyonluğu için 9 Ağustos Cuma akşamı Çin'den Yu Wu ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL