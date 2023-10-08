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Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gölcükspor maçı için hazırlıklara başladı

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü karşı karşıya geleceği Gölcükspor maçı için hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı ve sınırlı alan oyunlarıyla tamamlandı. Hazırlıklar yarın akşam saatlerinde yapılacak çalışmayla devam edecek.