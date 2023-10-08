Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gölcükspor maçı için hazırlıklara başladı
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Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü karşı karşıya geleceği Gölcükspor maçı için hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı ve sınırlı alan oyunlarıyla tamamlandı. Hazırlıklar yarın akşam saatlerinde yapılacak çalışmayla devam edecek.
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü karşı karşıya geleceği Gölcükspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde rondo çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlı alan oyunlarıyla tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA