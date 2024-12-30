Bursaspor Yörsan, Yalovaspor Basketbol'u 104-93 ile Geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta karşılaşmasında Bursaspor Yörsan, Yalovaspor Basketbol'u sahasında 104-93'lük skorla mağlup etti. Maçta öne çıkan isimler arasında Bursaspor'dan Brown ve Gavrilovic yer aldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Nazlı Cisil Güngör
Bursaspor Yörsan: Michineau 12, Mutaf 12, Pipes 16, Grantham 14, Gavrilovic 16, Brown 20, Berkay Candan 9, Sharma 5, Mehmet Atalan, Mete Paçacı
Yalovaspor Basketbol : Nichols 15, Krampelj 12, McConico 13, Johnson 13, Kadir Bayram, Sherfield 25, Egemen Güven 12, Peterka, Hill, Boran Güler 3
1. Periyot: 23-22
Devre: 51-36
3. Periyot: 78-61
5 faulle çıkan: 38.28 Kramplelj ( Yalovaspor Basketbol )
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta son maçında Bursaspor Yörsan, Yalovaspor Basketbol'u 104-93 yendi.