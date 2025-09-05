Haberler

Bursaspor, Yeni Mersin İdmanyurdu Maçı Hazırlıklarına Başladı

Bursaspor, Yeni Mersin İdmanyurdu Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Mersin İdmanyurdu maçı için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas organizasyonları ve dar alan oyunları gerçekleştirildi.

Bursaspor, Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Mersin İdmanyurdu maçı öncesi hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Çalışmalar, pas organizasyonları ve dar alan oyunlarıyla devam etti.

Söğütspor maçında forma giyen futbolcular ise günü yenileme çalışmasıyla tamamladı. Takımın yarın sabah saatlerinde Mersin'e hareket edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Özel Harekat polisi, silah kazası sonucu şehit oldu! Kahreden detay ortaya çıktı

Aynı eve bir kez daha şehit ateşi düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir

ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.