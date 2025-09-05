Bursaspor, Yeni Mersin İdmanyurdu Maçı Hazırlıklarına Başladı
Bursaspor, Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Mersin İdmanyurdu maçı için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas organizasyonları ve dar alan oyunları gerçekleştirildi.
Bursaspor, Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Mersin İdmanyurdu maçı öncesi hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde başladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Çalışmalar, pas organizasyonları ve dar alan oyunlarıyla devam etti.
Söğütspor maçında forma giyen futbolcular ise günü yenileme çalışmasıyla tamamladı. Takımın yarın sabah saatlerinde Mersin'e hareket edecek. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor