Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçına odaklandı

Bursaspor, Yeni Mersin İdman Yurdu maçına odaklandı
Güncelleme:
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşması için hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenmanda ısınma hareketleri ve pas organizasyonları ile tempo artırıldı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, Tahsin Tam yönetiminde yapıldı. Günün çalışmasının ilk bölümünde oyuncular ısınma hareketleri üzerinde durdu. Ardından yapılan pas organizasyonlarıyla tempo yükseltildi.

Antrenman, sonuçlandırma oyunlarıyla tamamlandı. Yeşil-beyazlı ekip, Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşması öncesindeki hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

