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Bursaspor ve Muşspor Seyirci Rekoru Kırdı, Maç 0-0 Berabere

Bursaspor ve Muşspor Seyirci Rekoru Kırdı, Maç 0-0 Berabere
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta Bursaspor ve Muşspor arasında oynanan maçta 43.160 kişi stadyumu doldurarak 3. Lig seyirci rekorunu kırdı. Maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

STAD: Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Levent Yeşilyurt, Adem Mazlum

BURSASPOR: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel, Taha Can Velioğlu, Eren Tunalı (Muhammet Demir dk. 46), Mehmet Yiğit, Furkan Özyapı (Bora Yılmaz dk. 85), Yiğitali Bayrak (Sedat Cengiz dk. 72), Musa Çağıran (Barış Dalkıran dk. 59), Hamza Gür, Ahmet İlhan Özek, İlhan Depe

MUŞSPOR: İlker Günay, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, İlker Günaslan, Yusuf Yıldırım, Ebu Sıddık Çelik, Metin Yüksel (Kadir Torbacı dk. 72), Cem Çelik (Safa Ali Memnun dk. 80), Akın Akman, Halil Yılmaz (Ahmet Sun dk. 80), Taha Ahmet Balsu (Noyan Öz dk. 62)

KIRMIZI KART: Efe Karaoğlu (dk. 90)

SARI KARTLAR: Taha Can Velioğlu ( Bursaspor ), Mehmet Yiğit ( Bursaspor ), Ahmet İlhan Özek ( Bursaspor ), İlker Günay, İlker Günaslan, Ebu Sıddık Çelik Taha Ahmet Balsu (Muş Spor Kulübü)

TFF 3.lig 1.Grupta dördüncü hafta maçında kendi sahasında 43 bin 160 kişi ile 3.lig seyirci rekorunun kırıldığı maçta Bursaspor ile Muşspor 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Bursaspor Futbol Yaşam Spor Muş

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