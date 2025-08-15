Bursaspor ve BTSO'dan Anlamlı İşbirliği

Bursaspor Kulübü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile işbirliğine giderek, BursaRay Gürsu İstasyonu'na 'Gürsu Yeşil Çevre İstasyonu' ve Merinos İstasyonu'na 'Merinos GUHEM İstasyonu' adını verdi.

Bursaspor Kulübü, BTSO ile işbirliğine imza attıklarını belirterek, BursaRay Gürsu İstasyonu'nun adının Gürsu Yeşil Çevre İstasyonu, Merinos İstasyonu'nun adı ise Merinos GUHEM İstasyonu olduğunu açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, " Bursaspor'umuz, iş dünyamızın çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile anlamlı bir iş birliğine imza attı.

BTSO öncülüğünde başlatılan kulübümüze destek kampanyası kapsamında BursaRay Gürsu İstasyonu'nun adı "Gürsu Yeşil Çevre İstasyonu", Merinos İstasyonu'nun adı ise "Merinos GUHEM İstasyonu" oldu.

Kentimizin en önemli değerlerinden Bursasporumuz ile Bursamızın öncü kurumlarını buluşturan bu işbirliği, dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak hem şehrimize hem de kulübümüze güç katacaktır. Bursaspor Kulübü olarak; destekleri ve katkıları için Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'a içten teşekkürlerimizi sunuyor, bu anlamlı işbirliğinin camiamıza yeni başarılar kazandırmasını diliyoruz." denildi - BURSA

