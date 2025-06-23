Bursaspor'un Yeni Transferi Berat Gök: 'Şampiyonluk İçin Elimden Geleni Yapacağım'

Bursaspor'un Yeni Transferi Berat Gök: 'Şampiyonluk İçin Elimden Geleni Yapacağım'
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Bursaspor'un yeni transferi Berat Gök, kulübe katılmanın mutluluğunu dile getirirken, Bursaspor'un hedefleri için sonuna kadar mücadele edeceğini ve taraftarın desteğini hissetmek istediğini belirtti. Genç futbolcu, Adem Çağlayan'ı ise hem taktiksel hem de kişisel olarak örnek aldığını ifade etti.

Bursaspor'un yeni yeni transferi Berat Gök, Bursaspor'un hedefleri için sonuna kadar mücadele edeceğini ve camiaya layık olmak için çalışacağını söyledi.

Bursaspor'un yeni transferi Berat Gök, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Yeşil-beyazlı camiaya katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden genç futbolcu, sahada elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Gök, "Bursaspor'un büyük bir camia olduğunun bilincindeyim. Bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bursaspor'un hedefleri ve şampiyonluğu için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim. Sahada terimizin son damlasına kadar mücadele ederken, taraftarlarımızın da 90 dakika boyunca desteğini her zaman hissedeceğimizi biliyoruz" dedi.

"Mücadeleden asla taviz vermeyecek"

Futbol tarzını mücadele üzerinden tanımlayan Berat Gök, kötü oyun olabileceğini ancak kötü mücadeleye asla izin vermeyeceğini vurgulayarak, "Hiç vazgeçmeyen bir yapım var. Kötü oyun olabilir ama kötü mücadele hiçbir zaman olmaz. Gerekirse tekmeye, kafa sokarız. Buranın tekrar eski günlerine dönmesi için biz de bu ateşi yaktık. İnşallah bu ateş büyüyerek devam edecek" diye konuştu.

Adem Çağlayan'a özel övgü

Bursaspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan hakkında da övgü dolu sözler söyleyen genç futbolcu, hocasını sadece bir antrenör olarak değil, örnek olarak gördüğünü ifade etti. Berat Gök, "Adem Çağlayan hocam hem taktiksel anlamda hem de insan olarak üst düzey biri. Benim için sadece bir hoca değil, aynı zamanda bir abi, bir örnek. Hocamızın istekleri doğrultusunda elimizden geleni yapacağız. Ne olursa olsun, bu yolda takım arkadaşlarımla birlikte şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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